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Трамп вводить мита на авто: сотні мільярдів доларів імпорту під ударом

Олексій Артемчук — 3 квітня, 16:51
Трамп вводить мита на авто: сотні мільярдів доларів імпорту під ударом
Getty Images

Президент США Дональд Трамп запроваджує нові мита на імпорт автомобілів та запчастин, що охоплять понад 460 млрд дол щорічного імпорту.

Про це повідомляє Reuters.

З 3 травня мита поширяться на майже 150 категорій автозапчастин, включаючи двигуни, трансмісії, акумулятори, а також менш дорогі комплектуючі — шини, амортизатори та гальмівні шланги.

Окремо у списку опинилися автомобільні комп’ютери, що входять до ширшої категорії комп’ютерної техніки. У 2024 році загальний імпорт цієї продукції до США склав 138,5 млрд дол.

Розширення мит відбулося напередодні запровадження базового 10%-го мита на весь американський імпорт. При цьому нові автомобілі не підпадають під додаткові взаємні тарифи, що набудуть чинності 5 квітня.

Білий дім доручив Міністерству торгівлі розробити процедуру, за якою виробники зможуть подавати запити на додавання нових товарів до тарифного списку. Для авто, що відповідають правилам походження угоди США-Мексика-Канада, імпортери сплачуватимуть 25% мита лише на деталі, виготовлені за межами США.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.

США автомобілі Трамп

Трамп

Ціни на нафту падають після запроваджених Трампом мит
Трамп вводить мита на авто: сотні мільярдів доларів імпорту під ударом
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