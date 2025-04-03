Трамп вводить мита на авто: сотні мільярдів доларів імпорту під ударом

Президент США Дональд Трамп запроваджує нові мита на імпорт автомобілів та запчастин, що охоплять понад 460 млрд дол щорічного імпорту.

Про це повідомляє Reuters.

З 3 травня мита поширяться на майже 150 категорій автозапчастин, включаючи двигуни, трансмісії, акумулятори, а також менш дорогі комплектуючі — шини, амортизатори та гальмівні шланги.

Окремо у списку опинилися автомобільні комп’ютери, що входять до ширшої категорії комп’ютерної техніки. У 2024 році загальний імпорт цієї продукції до США склав 138,5 млрд дол.

Розширення мит відбулося напередодні запровадження базового 10%-го мита на весь американський імпорт. При цьому нові автомобілі не підпадають під додаткові взаємні тарифи, що набудуть чинності 5 квітня.

Білий дім доручив Міністерству торгівлі розробити процедуру, за якою виробники зможуть подавати запити на додавання нових товарів до тарифного списку. Для авто, що відповідають правилам походження угоди США-Мексика-Канада, імпортери сплачуватимуть 25% мита лише на деталі, виготовлені за межами США.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.