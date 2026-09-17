Попит на російські авто в Казахстані скоротився на 99%: що сталося

Імпорт авто з Росії до Казахстану впав на 99%

Попит на російські автомобілі в Казахстані впав на 99% – у червні імпорт з РФ становив рівно 72 дол. проти 5,5 млн дол. у квітні.

Про це пише російське медіа Mash.

Причина – нові правила утилізаційного збору в Казахстані, які позбавили авто з Росії головної переваги – низької ціни.

У 2025 році Казахстан імпортував 236,9 тис. автомобілів, з яких російських легкових – 6874, тобто близько 2,9% ввезення. Ще в січні 2026 року російський автопром заробив близько 1 млн дол. у Казахстані, у лютому та березні автовиробники отримали 1,5 млн дол., а у квітні – 5,5 млн дол.

8 травня у Казахстані підвищили утилізаційний збір: для машин з двигунами 1-2 л з Росії та Білорусі коефіцієнт зріс із 3,5 до 136. Збір за одну машину тепер може сягати 29,4 млн тенге – близько 5,5 млн рублів, що часто більше, ніж вартість самого авто.

У Казахстані нові правила пояснили як відповідні заходи: за словами Астани, раніше подібні обмеження ввела сама Росія для автомобілів із країн ЄАЕС.

Найбільше постраждала марка Lada — до серпня вона вибула з 20 найбільш продаваних марок авто в Казахстані. Продажі GAZ і UAZ також впали на десятки відсотків.

Нагадаємо:

У травні Росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні вартістю близько 16,5 млрд дол.