Volvo призначає керівника Škoda новим гендиректором

Рада директорів Volvo Car AB призначила Клауса Целлмера президентом та генеральним директором замість Хакана Самуельссона, який має намір піти у відставку наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Целлмер, який донедавна обіймав посаду генерального директора Skoda Auto AS – підрозділу Volkswagen AG, – вступить на нову посаду не пізніше 1 жовтня 2027 року, йдеться в недільній заяві шведського виробника.

Самуельссон разом із радою директорів забезпечить "плавний" перехід повноважень до Целлмера – керівника з понад 30-річним досвідом роботи в автомобільній галузі, йдеться в повідомленні.

Компанія Volvo Car, контрольний пакет акцій якої належить китайському автовиробнику Geely, у четвер оголосила про масштабну реорганізацію, що передбачає перебудову виробничої мережі навколо п'яти заводів, присвячених однойменному бренду, та двох заводів, які компанія використовує спільно з партнерами.

Ця реорганізація, покликана допомогти компанії впоратися з дедалі жорсткішою конкуренцією, передбачає найбільший в історії компанії випуск нових моделей.

До кінця десятиліття Volvo Car планує вивести на західні ринки сім нових моделей та шість – на ринок Китаю, прагнучи подвоїти свою частку у світових продажах електромобілів та гібридів із підключенням до електромережі, яка зараз становить близько 1,7%.

75-річний Самуельссон, якого минулого року повернули на посаду керівника одного з найвідоміших європейських автомобільних брендів, бореться за відновлення зростання після складного періоду, позначеного такими викликами, як торгові тарифи США, застарілий асортимент продукції, низький рівень завантаження виробничих потужностей та високі витрати на сировину.

Під керівництвом шведа, який має піти у відставку наступної весни, Volvo Car відводить гібридам більшу роль через повільніший, ніж очікувалося, перехід на повністю електричні автомобілі.

Компанія також застосовує більш регіональний підхід до свого модельного ряду та поглиблює співпрацю зі своєю китайською материнською компанією.

Нагадаємо:

Volkswagen AG розглядає можливість продажу виробника мотоциклів Ducati в рамках масштабної реорганізації розгалуженого портфеля німецького автовиробника.