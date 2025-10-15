Трамп пригрозив Іспанії тарифами: чим незадоволений

Президент США Дональд Трамп пригрозив Іспанії торговими санкціями через відмову збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп зазначив, що "дуже незадоволений" Іспанією, бо вона "єдина країна, яка не збільшила свої видатки до 5% ВВП".

"Я думав про те, щоб застосувати до них (Іспанії, – ред.) торговельні санкції у вигляді тарифів через те, що вони зробили, і, думаю, я це зроблю", – заявив Трамп.

Минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.

Джерела іспанських ЗМІ у НАТО також казали, що Альянс не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі.

