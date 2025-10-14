Українська правда
МВФ переглянув прогноз зростання світової економіки

Андрій Муравський — 14 жовтня, 17:15
Глобальне зростання світової економіки сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році та 3,1% у 2026-му.

Такий прогноз зробив Міжнародний валютний фонд.

Темпи зростання в розвинених країнах становитимуть близько 1,5%, а в країнах з перехідною економікою та тих, що розвиваються, – трохи більше 4%

Прогнози глобального зростання в найсвіжіших "Перспективах розвитку світової економіки" переглянули в бік підвищення порівняно з прогнозами від квітня 2025 року, але продовжують демонструвати погіршення порівняно з прогнозами до зміни політики, говориться у повідомлення

Прогнозується, що інфляція продовжить знижуватися в усьому світі, хоча і з варіаціями в різних країнах: вище цільового показника в США – з ризиками, що схиляються в бік підвищення, – і помірнішими темпами в інших країнах.

"Світова економіка пристосовується до ландшафту, зміненого новими політичними заходами. Завдяки подальшим угодам і перезавантаженню деякі наслідки, пов'язані з підвищенням тарифів, були пом'якшені", – говориться у повідомленні.

"Ризики змістилися в бік зниження. Тривала невизначеність, посилення протекціонізму та шоки на ринку праці можуть знизити темпи зростання. Фіскальна вразливість, потенційні корекції на фінансових ринках та ерозія інституцій можуть загрожувати стабільності", – додає МВФ.

Фонд закликає політиків "відновити довіру за допомогою надійної, прозорої та сталої політики". Торговельна дипломатія має поєднуватися з макроекономічним коригуванням, незалежність центрального банку має бути збережена, говориться у повідомленні.

"Необхідно подвоїти зусилля щодо структурних реформ. Промислова політика може відігравати певну роль, але при її застосуванні слід враховувати альтернативні витрати та компроміси, пов'язані з її використанням", – зазначає МВФ.

Раніше МВФ зазначив, що світова економіка продемонструвала стійкість до гострих напружень, повʼязаних насамперед зі зривами в глобальній торгівлі, не впавши в рецесію, як побоювалися на початку року. Втім, негативні наслідки можуть ще проявитися пізніше.

Загальний борг світу становив 251 трильйон американських доларів станом на 2024 рік.

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.

