Трамп хоче припинити торгівлю з Іспанією та допускає ембарго

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру фінансів Скоту Бессенту "обрізати усі справи" з Іспанією.

Про це Трамп заявив під час спільної пресконференції із Фрідріхом Мерцом.

Журналісти запитали Трампа про відносини із європейськими країнами, він відповів, що має різні стосунки із різними країнами.

"Деякі європейські країни були корисними, деякі – ні. До прикладу, Німеччина була чудовою, дуже чудовою", – сказав Трамп.

Водночас у приклад "жахливих" країн Трамп навів Іспанію і сказав, що доручив "Скоту" (ймовірно мова про міністра фінансів Скотта Бессента, – ЕП) "обірвати усі справи" з Іспанією.

Як приклад Трамп сказав, що багато європейських країн "з ентузіазмом" сприйняли його пропозицію платити додаткові 5% мита, але Іспанія цього не робить. Також Трамп сказав, що Іспанія заборонила США використовувати свої військові бази.

Трамп зазначив, що Іспанія має "чудових людей, але не має чудового керівництва" і тому він "припинить усю торгівлю з Іспанією".

Пізніше Трамп зазначив, що навіть міг би запровадити ембарго на торгівлю з Іспанією.

