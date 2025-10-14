Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Криптовалютний ринок обвалився на 150 мільярдів доларів за добу

Володимир Тунік-Фриз — 14 жовтня, 12:50
Криптовалютний ринок обвалився на 150 мільярдів доларів за добу
Криптовалютний ринок обвалився на 150 мільярдів доларів за добу
Getty Images

Світовий ринок криптовалют втратив близько 150 млрд дол після нової хвилі зниження активів, спровокованої зростанням напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Біткойн, найбільший цифровий актив за ринковою вартістю, впав на 3,75% до близько 111 500 доларів у вівторок вранці в Лондоні, а Ефір впав на 7,5% до рівня нижче 4000 доларів.

Менші, більш волатильні токени впали ще більше, що призвело до зниження сукупної ринкової вартості всіх криптовалют на понад 150 мільярдів доларів за 24 години, згідно з даними CoinGecko.

Падіння відбулося після того, як Китай ввів обмеження на американські підрозділи Hanwha Ocean Co., одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, у відповідь на заходи США проти китайського суднобудівного сектора.

Раніше близько 19 мільярдів доларів криптовалютних позицій з кредитним плечем були ліквідовані в результаті жорсткого розпродажу, що почався 10 жовтня, після того як президент США Дональд Трамп погрожував Китаю більш жорсткими митами у відповідь на нові експортні обмеження.

Ринки цифрових активів короткочасно відновилися, щоб компенсувати збитки в понеділок, але більшість основних токенів знову почали падати.

Розпродаж у вихідні став різким перезавантаженням для криптовалюти. Інвестори вивели 756 мільйонів доларів з американських біржових фондів Bitcoin і Ether у понеділок, підкресливши нервозність серед трейдерів.

Нагадаємо:

11 жовтня трейдерів крипторинку накрили рекордні ліквідації всього за кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум — волатильність значною мірою спровокував новий раунд митних погроз від президента США Дональда Трампа.

Останні новини