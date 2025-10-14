Криптовалютний ринок обвалився на 150 мільярдів доларів за добу

Світовий ринок криптовалют втратив близько 150 млрд дол після нової хвилі зниження активів, спровокованої зростанням напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Біткойн, найбільший цифровий актив за ринковою вартістю, впав на 3,75% до близько 111 500 доларів у вівторок вранці в Лондоні, а Ефір впав на 7,5% до рівня нижче 4000 доларів.

Менші, більш волатильні токени впали ще більше, що призвело до зниження сукупної ринкової вартості всіх криптовалют на понад 150 мільярдів доларів за 24 години, згідно з даними CoinGecko.

Падіння відбулося після того, як Китай ввів обмеження на американські підрозділи Hanwha Ocean Co., одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, у відповідь на заходи США проти китайського суднобудівного сектора.

Раніше близько 19 мільярдів доларів криптовалютних позицій з кредитним плечем були ліквідовані в результаті жорсткого розпродажу, що почався 10 жовтня, після того як президент США Дональд Трамп погрожував Китаю більш жорсткими митами у відповідь на нові експортні обмеження.

Ринки цифрових активів короткочасно відновилися, щоб компенсувати збитки в понеділок, але більшість основних токенів знову почали падати.

Розпродаж у вихідні став різким перезавантаженням для криптовалюти. Інвестори вивели 756 мільйонів доларів з американських біржових фондів Bitcoin і Ether у понеділок, підкресливши нервозність серед трейдерів.

Нагадаємо:

11 жовтня трейдерів крипторинку накрили рекордні ліквідації всього за кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум — волатильність значною мірою спровокував новий раунд митних погроз від президента США Дональда Трампа.