Трамп запроваджує 25% імпортне мито на вантажівки

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на вантажні автомобілі з інших країн.

Про це пише The Brussels Times.

Він заявив, що цей захід набуде чинності 1 листопада 2025 року. Тариф поширюватиметься на всі вантажівки середньої та великої вантажопідйомності, що в'їжджають до США.

У Білому домі пояснили, що рішення було прийнято з міркувань "національної безпеки" і спрямоване на підтримку американських виробників вантажівок.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нижчих мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів, які були анонсовані ще в липні. Це дає певне полегшення для економіки Японії, орієнтованої на експорт.

Раніше повідомлялося про падіння на 15,9% відвантажень нових легкових автомобілів і фургонів до США у Антверпен-Брюгге за перші шість місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порт перетворився на гігантську автостоянку з тисячами автомобілів, фургонів, вантажівок і тракторів.

Споживачі єврозони змінили свої споживчі звички в очікуванні введення мит США, відмовившись від американських товарів.

11 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.