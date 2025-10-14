Іспанія готова до швидшої заборони російського газу
Оператор газотранспортної системи Іспанії Enagás готовий ввести заборону на російський скраплений природний газ до 2027 року, якщо ЄС перенесе відмову на цю дату.
Про це сказав в інтерв'ю Reuters гендиректор Enagás Артуро Гонсало.
ЄС зараз узгоджує правові пропозиції про припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028-го і санкції, які заборонять російський СПГ на рік раніше, щоб позбавити Кремль доходів для фінансування війни проти України.
За словами Гонсало, з точки зору інфраструктури заборона СПГ у 2027-м є реальною: "І я розумію логіку вищих амбіцій Європи щодо санкцій проти Росії", — додав він. "Ми технічно готові працювати без російського газу".
Він зазначив, що оператори вже використовують системи сертифікації для відстеження походження СПГ. Enagás зобов'язує шиперів декларувати походження вантажів, розвантажених в Іспанії, на своїй логістичній платформі; дані звіряються з документами вантажу і перевіряються митницею.
Останній проєкт регуляції ЄС щодо відмови від російської нафти і газу (з яким ознайомився Reuters) вимагатиме, щоб імпортери надавали національним органам докази країни видобутку газу до його прибуття в Європу. Влада також зможе вимагати додаткову інформацію про контракти постачання газу.
Ці вимоги не поширюватимуться на країни, які торік експортували до ЄС понад 5 млрд кубометрів газу, тож американський СПГ буде звільнено від нових правил.
Гонсало додав, що глобальний ринок ЗПГ достатньо ліквідний, щоб замінити російські обсяги: "Коли російський ЗПГ припиниться, значну частину його замінить ЗПГ зі США".
Країни ЄС планують схвалити відмову від російської нафти і газу з 2028 року вже наступного тижня, після чого почнуться переговори з Європарламентом щодо остаточного закону. Санкції щодо СПГ узгоджують окремо.
Нагадаємо:
Посли країн ЄС погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року.