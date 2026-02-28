Трамп допускає "дружнє поглинання" Куби – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив перспективу "дружнього поглинання" Куби і заявив, що держсекретар Марко Рубіо займається цим питанням "на дуже високому рівні".

Про це пише Reuters.

"Кубинський уряд веде з нами переговори, і вони мають великі проблеми", – сказав Трамп журналістам.

"У них немає грошей. У них зараз немає нічого, але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє поглинання Куби", – заявив він.

Трамп описав Кубу як країну, що занепадає і потребує змін, додавши, що він чув про проблеми цієї країни ще з дитинства.

"Я бачу, що це може статися. Марко Рубіо займається цим питанням на дуже високому рівні", – сказав він.

"У них немає грошей, у них немає нафти, у них немає їжі. Зараз це країна, яка перебуває у скрутному становищі і потребує нашої допомоги", – запевнив Трамп.

У той же час уряд Куби заявив, що Гавана не веде таких переговорів на високому рівні зі Сполученими Штатами, але не заперечив повідомлення преси про те, що американські чиновники можуть вести неформальні переговори з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком колишнього кубинського президента Рауля Кастро.

Відомом, що Рубіо проводив таємні переговори з онуком колишнього лідера Куби. Американські чиновники, близькі до Рубіо, знову зустрілися з онуком на полях регіональної конференції Карибського співтовариства, що відбулася в Сент-Кітс і Невіс.

"Напруженість у відносинах з Кубою зросла після того, як кубинські сили цього тижня вбили чотирьох емігрантів і поранили ще шістьох, які потрапили в кубинські води на швидкісному катері, зареєстрованому у Флориді, і відкрили вогонь по кубинській патрульній службі", – говориться у повідомленні.

Інцидент стався в той час, коли США заблокували практично всі поставки нафти на острів, посиливши тиск на комуністичний уряд. Минулого місяця американські війська захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, усунувши з влади ключового союзника Куби, нагадує Reuters.

Рубіо останніми тижнями різко критикував кубинський уряд, називаючи існуючий стан речей нестійким і заявляючи, що Куба потребує "радикальних змін".

"Кубинські емігранти, які в основному проживають у Маямі, давно мріють про повалення кубинського уряду або його падіння і в минулому вже змовилися проти уряду, встановленого покійним революційним лідером Фіделем Кастро", – говориться у публікації.

Трамп згадав про велику кубинську громаду, сказавши, що захоплення Куби США може бути "чимось хорошим... дуже позитивним" для людей, яких вигнали з країни і які хочуть повернутися на острів.

Раніше повідомлялося, що туристична галузь, яка стала однією з ключових для економіки Куби, значно скоротилася через нестачу палива на острові: готелі закриваються, а екскурсоводи шукають інші види заробітку.

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Після цього країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Канадські та російські авіалінії вже призупинили авіасполучення з островом.