Туризм Куби занепадає через нестачу палива

Туристична галузь, яка стала однією з ключових для економіки Куби, значно скоротилася через нестачу палива на острові: готелі закриваються, а екскурсоводи шукають інші види заробітку.

Готельна мережа NH закрила всі свої готелі на Кубі. Іспанська мережа готелів Melia також почала поступово зачинятися.

Кубинський екскурсовод Хорхе Фернандес сказав агентству, що його запасів пального вистачить ще на один день, після чого йому доведеться шукати інший спосіб заробітку.

"Повний крах туристичного сектора Куби створив би надважку ситуацію для кубинської економіки та загрожував би її виживанню", – сказав Reuters Паоло Спадоні, економіст з Університету Аугусти, США.

Туризм у 2024 році приніс Кубі 1,3 млрд дол. валютних надходжень, становивши близько 10% від усього експорту острова.

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Після цього країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Канадські та російські авіалінії вже призупинили авіасполучення з островом.