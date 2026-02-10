Куба вперше за десятиліття не отримує нафту від жодного постачальника

Острівна країна у Карибському морі, Куба, вперше за десять років провела місяць без імпорту нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення Мексики припинити всі поставки нафти на Кубу стало новим ударом для країни, яка страждає від нестачі палива.

Мексика стала головним постачальником нафти для Гавани після того, як минулого місяця президент США Дональд Трамп наказав заарештувати венесуельського лідера Ніколаса Мадуро і припинив постачання палива з країни, яка була найвідданішим союзником комуністичного острова.

За розрахунками Bloomberg, щомісячні поставки сирої нафти з Мексики допомагали Кубі виробляти достатню кількість бензину, щоб задовольнити попит приблизно на місяць.

За даними з судноплавних звітів і компанії Kpler Ltd, у січні імпорт нафти на острів вперше з 2015 року досяг нульового рівня.

Обсяги поставок перебували під загрозою з грудня, коли США розпочали морську блокаду з метою переслідування тіньових флотів", що транспортують нафту, на яку накладено санкції, з таких країн, як Венесуела і Росія.

Трамп прагне підірвати комуністичний уряд Куби після повалення соціалістичного лідера Венесуели, а тиск на постачання палива тисне на кубинську економіку.

Кількагодинні черги на заправках по всій Гавані стають все гіршими. Країна стикається з дефіцитом усього, від газу для приготування їжі до води та електроенергії.

Дефіцит авіаційного палива змусив Гавану повідомити авіакомпаніям, що вони не зможуть заправлятися на острові протягом наступного місяця. Щонайменше два великі пляжні курорти мали закритися через дефіцит бензину.

Куба сама по собі є об'єктом санкцій США з 1960-х років, але мексиканська нафта, що постачалася на Кубу під виглядом гуманітарної допомоги, дозволяла їй функціонувати.

За даними Kpler, минулого року майже 80% потреб острова в імпортованій нафті задовольняли Мексика і Венесуела.

Важко оцінити, на скільки вистачить запасів моторного палива, оскільки Куба не розголошує цю інформацію.

У рідкісному коментарі, зробленому в 2024 році, урядовий чиновник заявив, що попит на бензин на острові з населенням близько 10 мільйонів людей становить приблизно 8200 барелів на день і задовольняється лише частково через санкції та блокади.

Нагадаємо:

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану через Кубу – це дозволить Вашингтону накладати мита на країни, які постачають їй нафту.