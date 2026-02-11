Російські літаки припиняють літати на Кубу
Авіалінії "Россия" (входить до "Аэрофлоту") та "Северный ветер" планують вивезти російських туристів з Куби та призупинити авіасполучення через нестачу палива на острові.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на російське Федеральне агентство повітряного транспорту ("Росавіація").
Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.
Через це країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.
Водночас, 10 лютого росіяни заявляли, що "Россия" продовжить польоти на Кубу.
Канадські авіалінії Air Canada, WestJet та Air Transat також оголосили про тимчасове припинення польотів на Кубу через дефіцит на острові.