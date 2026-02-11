Російські літаки припиняють літати на Кубу

Авіалінії "Россия" (входить до "Аэрофлоту") та "Северный ветер" планують вивезти російських туристів з Куби та призупинити авіасполучення через нестачу палива на острові.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російське Федеральне агентство повітряного транспорту ("Росавіація").

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Через це країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Водночас, 10 лютого росіяни заявляли, що "Россия" продовжить польоти на Кубу.

Нагадаємо:

Канадські авіалінії Air Canada, WestJet та Air Transat також оголосили про тимчасове припинення польотів на Кубу через дефіцит на острові.