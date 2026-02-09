Куба попередила міжнародні авіакомпанії про неможливість дозаправки через дефіцит палива

Кубинський уряд попередив міжнародні авіакомпанії, які здійснюють польоти на острів, що, як мінімум, з 10 лютого по 11 березня вони не можуть розраховувати на заправку в аеропортах країни.

Про це пише іспанське агентство EFE.

В офіційному Notam-повідомленні кубинської влади для пілотів і диспетчерів підкреслюється, що дефіцит палива Jet A-1 через нафтове ембарго США впливає на всі міжнародні аеропорти країни.

Термін дії попередження – один місяць, з 10 лютого до 11 березня.

Обмеження поширюються на 9 аеропортів Куби, включно з міжнародним аеропортом імені Хосе Марті в Гавані. На Кубу літають літаки в основному американських, іспанських, панамських і мексиканських авіакомпаній.

Поки що вони не повідомляли публічно, як будуть діяти в ситуації, яка може призвести до змін маршрутів, частоти рейсів і розкладів.

Така ситуація не є новою для Куби. Раніше за схожих ситуацій авіакомпанії вирішували проблему, змінюючи маршрути вильоту з острова з додатковими зупинками для дозаправки в Мексиці або Домініканській Республіці.

Нинішнє попередження може негативно вплинути на кубинський туристичний сектор, який перебуває в кризі з початку пандемії через наслідки COVID-19, санкції США та економічні проблеми країни, резюмує EFE.

Нагадаємо:

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану через Кубу – це дозволить Вашингтону накладати мита на країни, які постачають їй нафту.

Тоді ж повідомлялось, що у Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку.

