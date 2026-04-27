Іран готовий відкрити Ормуз, але виставив умову США

Іран дав зрозуміти, що готовий погодитися на проміжну угоду зі США, за якою Тегеран знову відкриє Ормузьку протоку в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Іранські медіа повідомили, що міністр закордонних справ Аббас Арагчі передасть Пакистану, що війна може завершитися, якщо американці знімуть морську блокаду іранських портів, погодяться на нову правову рамку для протоки та гарантують відсутність майбутніх воєнних дій проти Ісламської Республіки.

Іран також повідомив Пакистану, що переговори щодо іранської ядерної програми — давнішого питання — можна відкласти на потім.

США не коментували цю ідею Ірану, хоча президент Дональд Трамп у суботу визнав, що отримав новий план від Тегерана. Речник Білого дому заявив Bloomberg, що "Сполучені Штати мають усі козирі і погодяться лише на таку угоду, яка ставить на перше місце американський народ і ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю".

Тимчасова угода повторювала б те, про що вже кілька тижнів говорять багато близькосхідних аналітиків: США та Іран мають якнайшвидше відкрити протоку, щоб знизити ціни на пальне і послабити тиск на світову економіку, залишивши такі питання, як ядерна програма Ірану, для подальших переговорів.

Як раніше повідомляв Bloomberg, частина арабських лідерів Перської затоки та європейських політиків вважає, що такі переговори триватимуть щонайменше пів року.

Втім, Трамп давав зрозуміти, що ядерна програма Ірану має бути врегульована в межах будь-якої угоди і що блокада діятиме доти, доки цього не станеться. Білий дім заявляв, що блокада тисне на Іран, перекриваючи його нафтовий експорт і змушуючи до поступок.

Нагадаємо:

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що американські військові з початку морської блокади перехопили 38 торгових суден, які пов'язані з Іраном.