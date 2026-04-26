У березні Трамп придбав облігацій на більше 51 мільйона доларів

Згідно з фінансовими даними, оприлюдненими в суботу, президент США Дональд Трамп у березні придбав облігацій на суму щонайменше 51 мільйон доларів, ці покупки охоплювали кілька секторів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з формами, опублікованими Управлінням урядової етики США, минулого місяця Трамп здійснив 175 фінансових операцій. У формах не вказано точні суми кожної операції купівлі-продажу, а лише діапазон значень для кожної з них.

Більшість розкритих активів — це муніципальні облігації, випущені штатами, округами, шкільними округами та іншими організаціями, пов'язаними з урядовими установами або державно-приватними партнерствами.

Його 26 найбільших транзакцій, вартістю від 1 до 5 мільйонів доларів, складалися переважно з муніципальних облігацій або казначейських облігацій США, хоча дві з перелічених угод були придбанням корпоративних цінних паперів компаній Weyerhaeuser та General Motors.

Він також інвестував у біржовий фонд, що відстежує індекс високодохідних облігацій.

Президент США купував корпоративні облігації в секторах енергетики, технологій, охорони здоров'я та фінансових послуг, емітентами яких були, зокрема, Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft та банки з Уолл-стріт — Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan Chase, а також Boeing.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп має намір прийняти переможців свого другого щорічного крипто-конкурсу мем-монет у своєму клубі "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч, штат Флорида, у суботу, запропонувавши найкращим покупцям своєї криптовалюти $TRUMP зустріч з ним.