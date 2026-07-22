"Тіньовий флот" РФ продовжує користуватися фальшивими документами – ЗМІ

Російські та іранські "тіньові флоти" продовжують використовувати підроблені веб-сайти для створення фальшивих документів і імітації суднових реєстрів, морських адміністрацій та організацій моряків африканських держав з метою обходу міжнародних санкцій при експорті нафти.

Про це пише Guild Hall.

Згідно з звітом Insikt Group (підрозділу Recorded Future), шахрайські ресурси регулярно видають себе за національні морські адміністрації Беніну, Камеруну, Чаду, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Малаві, Гамбії, Намібії та Замбії, а також пропонують інструменти самообслуговування для згенерованих сертифікатів і реєстрації суден під чужими прапорами.

За даними adf-magazine, так званий "тіньовий флот" Росії налічує до 591 судна, що перевозять до 4,1 мільйона барелів нафти на день і приносять до 100 мільярдів доларів доходу на рік.

Аналогічно Іран задіює близько 170 застарілих танкерів без належного страхування для експорту 1,6 мільйона барелів на добу.

Масштаб проблеми підтверджується виявленнями Lloyd's List, де пов'язані з сайтом marinegov.net ресурси створювали фейкові структури — наприклад, у Малаві до винесення попередження ІМО і закриття сайту під фальшивим прапором країни за місяць встигли зареєструватися 40 танкерів.

У зв'язку з чим експерти закликають уряди вести постійний моніторинг реєстрів і обмінюватися інформацією між юрисдикціями.

Росія розгорнула масштабну та систематичну схему використання африканських судноплавних реєстрів для захисту свого "тіньового флоту" від західних санкцій, раніше заявили в Інституті Роберта Лансинга.

Нагадаємо:

Раніше Євросоюз дозволив військовим у Середземному морі, які беруть участь у операції IRINI (запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії) перевіряти також танкери, які підозрюють у перевезенні російської нафти.

Раніше повідомлялося, що зупинка російських криголамів біля норвезького порту Хоннінгсвог стали частиною арктичної судноплавної логістики Росії, але на тлі посилення санкцій є шанс, що надалі Норвегія припинить надання послуг цим суднам.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у 2025 році з російських портів танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів, найбільшу кількість, 1111 рейсів, вони здійснили з портів Росії на Балтійському морі. За рік вони перевезли значно більше 230 мільйонів тон.