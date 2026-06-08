ЄС активніше залучатиме військовий флот до перевірок "тіньового флоту"

Євросоюз дозволив військовим у Середземному морі, які беруть участь у операції IRINI (запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії) перевіряти також танкери, які підозрюють у перевезенні російської нафти.

Про це пише "GuildHall".

Як заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, операція IRINI змінила правила застосування сил. Огляди суден вже проводяться "для того, щоб обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України за рахунок нафтових перевезень".

"Йдеться про розширення практичного інструментарію ЄС проти російського тіньового флоту. Якщо раніше тиск здебільшого будувався навколо санкційних списків, страхування, портових обмежень та контролю окремих держав, то тепер Брюссель посилює військово-морський компонент", – пише видання "Caliber".

Операція IRINI була започаткована Євросоюзом у 2020 році в Середземному морі з метою контролю за комерційними суднами та запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії.

Зараз її мандат фактично використовують і для боротьби з суднами, які підозрюються в обході нафтових санкцій проти Росії.

Російський тіньовий флот включає танкери, які використовуються для перевезення нафти в обхід західних обмежень, часто через непрозорі схеми власності, зміну прапорів і маршрути через треті країни.

"Рішення ЄС означає перехід від переважно санкційного тиску до більш прямого морського контролю за підозрілими перевезеннями. Ключове питання тепер полягає в тому, наскільки активно країни ЄС застосовуватимуть новий мандат і чи зможе він реально ускладнити роботу російських нафтових маршрутів", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

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