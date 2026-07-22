Російська Дума підтримала закон про арешт майна тих, хто критикує владу за кордоном

Депутати Держадуми РФ ухвалили у другому та третьому, остаточному читаннях закон "Про тимчасові обмежувальні заходи щодо осіб, які перебувають за межами РФ та ухиляються від виконання покарання".

Про це повідомляє російське медіа "Медуза".

Йдеться про громадян РФ, засуджених заочно як у кримінальних, так і в адміністративних справах, яких внесли до спеціального реєстру. Мова йде також про "політичні статі".

Ті, хто опинився в такому реєстрі не зможуть:

отримувати закордонні паспорти та користуватися послугами консульства;

користуватися російськими банківськими додатками та здійснювати грошові перекази;

здійснювати операції з нерухомістю та автотранспортом;

укладати будь-які угоди за дорученням;

усі їхні доходи в Росії надходитимуть на спеціальні рахунки, до яких вони не матимуть доступу.

Закон набере чинності з моменту офіційного опублікування. Його ще має схвалити Рада Федерації та підписати президент РФ. У першому читанні він був схвалений у грудні 2025 року.

Нагадаємо:

Правитель Російської Федерації Владімір Путін підписав закон про арешт власності росіян, що виїхали закордон та здійснили правопорушення проти інтересів РФ.