Axios: Законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії набрав необхідну кількість голосів

Українська правда

Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже має понад 60 співавторів – цього достатньо, щоб його ухвалили.

Джерело: Axios

Дослівно зі статті: "Законопроєкт, який передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, що продовжують купувати російські нафту й газ, схоже, вже має необхідну підтримку для ухвалення в Сенаті. Найбільшою перешкодою наразі залишається винесення документа на розгляд у сесійну залу".

Деталі: За словами джерела, обізнаного з ситуацією, документ наразі має щонайменше 61 співавтора: 39 республіканців і 22 демократів.

У четвер вдень керівництво Республіканської партії розпочало процедуру так званого hotline – неформального опитування сенаторів-республіканців, щоб з'ясувати, чи є заперечення проти винесення законопроєкту на голосування. Це свідчить про намір якнайшвидше просунути документ.

В Сенаті оновлений законопроєкт просуває сенатор-демократ Річард Блументаль. Крім цього, документ має схвалити ще й Палата представників.

Що передувало: