Axios: Законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії набрав необхідну кількість голосів
Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже має понад 60 співавторів – цього достатньо, щоб його ухвалили.
Джерело: Axios
Дослівно зі статті: "Законопроєкт, який передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, що продовжують купувати російські нафту й газ, схоже, вже має необхідну підтримку для ухвалення в Сенаті. Найбільшою перешкодою наразі залишається винесення документа на розгляд у сесійну залу".
Деталі: За словами джерела, обізнаного з ситуацією, документ наразі має щонайменше 61 співавтора: 39 республіканців і 22 демократів.
У четвер вдень керівництво Республіканської партії розпочало процедуру так званого hotline – неформального опитування сенаторів-республіканців, щоб з'ясувати, чи є заперечення проти винесення законопроєкту на голосування. Це свідчить про намір якнайшвидше просунути документ.
В Сенаті оновлений законопроєкт просуває сенатор-демократ Річард Блументаль. Крім цього, документ має схвалити ще й Палата представників.
Що передувало:
- Раінше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп готовий підтримати ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем.
- Ліндсі Грем, який був багаторічнии сенатором-республіканцем від Південної Кароліни, помер у суботу, 11 липня.
- 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, як і його колега з Палати представників, почесний голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул.
- 10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.