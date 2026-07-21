Через атаки у Азовському морі російський експорт пшениці впаде на третину – ЗМІ

Українські удари у Азовському морі паралізувавали експорт російського зерна: прогнозується, що у липні російські експортери вивезуть за кордон 1,5 млн тонн пшениці — на третину менше, ніж у тому ж місяці роком раніше (2,1 млн тонн), і вдвічі нижче середнього показника за останні 5 років (3,1 млн тонн).

Про це пише The Moscow Times.

Обсяги експорту стануть мінімальними з 2017 року і фактично відкотяться на рівні десятирічної давності, прогнозують у компанії "Совэкон".

Під загрозою опинилося до 25% сукупного експорту зерна та соняшникової олії з Росії — саме стільки вивозиться через мілководні порти за Керченською протокою. Через них йде торгівля з країнами Близького Сходу та Туреччиною — найбільшим зерновим клієнтом Росії, що скуповує майже п'яту частину експорту.

Додатковий тиск на експорт пшениці чинить слабкий попит з боку Єгипту та турецьких імпортерів.

Через проблеми в Керченській протоці зараз повністю зупинено експорт зерна по Дону: у минулому сільськогосподарському сезоні цим маршрутом за кордон вивезли 14,7 млн т зерна та продуктів його переробки — 27% від усього зернового експорту Росії.

Усі елеватори в портах на Дону заповнені, зазначили у холдингу "Урал-Дон": закупівлі зерна фактично зупинені, нові партії не приймаються, а вже погоджені експортні угоди зривуються, тому що вивезти товар неможливо.

Теоретично зерно можна було б перенаправити в порти Чорного моря (Новоросійськ, Туапсе), але на практиці це нереально. Морські порти Краснодарського краю фізично не зможуть перевалити всі обсяги, які експортує південь Росії за сезон — інфраструктура залізниці на такі обсяги не розрахована, говориться у публікації.

Вузька горловина підходів до портів Новоросійська та Туапсе фізично не прийме лавину вагонів, а чорноморські порти не пристосовані до експорту швидкопсувних продуктів глибокої переробки, а також бобових і твердих сортів пшениці, стверджує видання.

Тим часом видання Latifundist пише, що внутрішньоросійські закупівельні ціни на пшеницю 4-го класу з вмістом протеїну 12,5% на портових елеваторах Чорного та Азовського морів в останні дні суттєво знизились.

Вже станом на 17 липня, згідно з даними російських медіа, найбільше ціни просіли в портах Азову — на 5,8%, та Таганрогу — на 9,6%.

Закупівельні ціни за тиждень, зокрема, втратили: порт Азов — 166,7 $/т, це мінум 10,3 долара на тонні, Таганрог — 156,5 $/т (-16,7$/т), Ростов-на-Дону — 175,7 $/т (-1,3$/т).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби. Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.

Раніше повідомлялося, що російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.