Швеція може передати Україні судно, яке підозрюють у вивезенні краденого зерна

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судно затримали біля південного узбережжя Швеції у березні. Шведська поліція та берегова охорона заявляли, що судно йшло під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки через немореходний стан.

Україна домагається передачі судна в межах розслідування воєнних злочинів, пов'язаних із привласненням і вивезенням майна з окупованої території.

За словами шведського прокурора Хокана Ларссона, суд підтвердив законність арешту і можливість передати судно Україні. Рішення ще має набути законної сили. Власник судна має три тижні на апеляцію.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що за рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.