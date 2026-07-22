СБС влучили у ще 13 кораблів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
Безпілотники СБС атакували 13 кораблів тіньового флоту РФ
Мадяр
Сили безпілотних систем Збройних сил України за 21 та 22 липня уразили 13 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).
З усіх 20 уражених кораблів: 10 суховантажів, 1 нафтовий танкер, 2 буксири.
Загалом Силам безпілотних вдалось за липень пошкодити або знищити 196 суден.
126 з цих кораблів були уражені у Азовському морі, 70 – у Чорному.
Нагадаємо:
Сили безпілотних систем Збройних сил України за 17 липня уразили 12 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії.