Греція блокує нові санкції ЄС проти Росії через бізнес місцевого магната – FT

Греція заблокувала санкції проти РФ через свою газову компанію

Греція блокує новий пакет санкцій ЄС проти російського газу, щоб захистити судноплавну компанію Dynagas, що належить грецькому магнату Джорджу Прокопіу.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Dynagas спеціалізується на перевезенні російських вантажів із заводу зі зрідження природного газу в Арктиці.

Посол Греції в ЄС у середу повідомив, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн, зруйнують цю компанію.

Dynagas експлуатує 27 газових танкерів. Серед них третина флоту танкерів класу Arc7, які мають міцну конструкцію, що дозволяє їм працювати в крижаних водах Арктики поблизу російського заводу "Ямал СПГ", що працює на ринок ЄС.

Цей флот суден був спеціально побудований для обслуговування "Ямалу".

З початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ на 11 суднах. Видання виявило 11 суден Dynagas, які за цей час здійснили 144 рейси.

Вето Греції вже тиждень затримує затвердження 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, через що обмеження проти низки російських банків, криптовалютних мереж та військово-промислових компаній досі не ухвалені.

Пакет також передбачає механізм зниження "стелі" цін на російську нафту, вище якої компанії не можуть законно її купувати та транспортувати.

Інші дипломати ЄС стверджують, що компанії всіх держав-членів зазнали втрат у бізнесі внаслідок санкцій, спрямованих на те, щоб завдати Москві економічного удару.

Окрім Dynagas, Прокопіу володіє компанією Dynacom – нафтотанкерним бізнесом, який за останні три роки заробив щонайменше 915 млн доларів на торгівлі російською сирою нафтою — більше, ніж будь-яка інша грецька судноплавна компанія.

Також Dynacom була однією з перших компаній, які ризикнули відправити танкери через Ормузьку протоку в перші тижні конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.