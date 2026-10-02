Тендерні оборудки Укрзалізниці: ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з фігурантом

Суд затвердив угоду про визнання винуватості з одним із фігурантів у справі щодо корупції на АТ "Укрзалізниця": п'ять років позбавлення волі замінили випробувальним терміном.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"1 жовтня 2026 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та рієлтором – довіреною особою керівника організованої групи, причетної до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – говориться у повідомленні.

Йдеться про Олександра Лісковацького — ріелтора, обвинуваченого в легалізації незаконно набутого майна. Він був обвинуваченим у справі щодо заволодіння коштами Укрзалізниці під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.

"Особа повністю визнала свою вину та зобов'язалася надати викривальні покази щодо особи, яка здійснювала легалізацію коштів через операції з нерухомістю. Рієлтора визнано винуватим у вчиненні злочину", – говориться у повідомленні.

Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, строком на три роки.

Разом з тим суд звільнив Лісковацького від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку три роки та покладенням відповідних обовʼязків.

Засуджений також зобов'язаний перерахувати 2 млн грн на допомогу Збройним Силам України (на рахунок БО "МБФ "Повернись живим").

Як повідомляє Transparency International Ukraine, сторона обвинувачення наголосила, що Лісковацький дав викривальні показання щодо колишнього високопосадовеця СБУ і радника Офісу президента Артема Шила та інших фігурантів.

Слідство врахувало, що він діяв лише за рієлторську комісію й іншої вигоди від злочинних дій не отримував.

Нагадаємо:

Раніше колишній високопосадовець СБУ Шило пішов на угоду зі слідством у справі про оборудки на тендерах Укрзалізниці.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця" – колишнього радника Офісу президента Артема Шила, підприємця та ще двох осіб, яких викрили на тендерних оборудках.

Раніше повідомлялося, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, які незаконно збагатилась на закупівлі трансформаторів.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше за колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Віктор Бондар, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця" залишиться під вартою, однак заставу йому зменшили.