Розкрадання на "Укрзалізниці": нардепа Бондаря залишили під вартою

Народний депутат Віктор Бондар, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця" залишиться під вартою, однак заставу йому зменшили.

Про це йдеться у повідомленні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У повідомленні не уточнюють імені фігуранта, однак за інформацією джерел УП, мова йде саме про Віктора Бондаря.

У своєму рішенні Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту Бондаря та залишила його під вартою, ожнак суму застави зменшили зі 100 млн до 75,7 млн.

Нагадаємо:

У січні Антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".

Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.

НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати "Укрзалізницю". Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.

Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.