Суд продовжив обов'язки голові голові АМКУ Кириленку

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і продовжив обов'язки голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині Аллі, але не зміг почати допит обвинувачених.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Подружжя Кириленків має утримуватись від спілкування зі свідками і не відлучатися за межі України.

"Крім того, колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Катерини Сікори та Тетяни Литвинко відмовила у клопотанні захисту про зменшення суми застави на 10 млн грн", – говориться у повідомленні.

"Прокурорка обґрунтовуючи ризики, зазначила, що вже допитаний свідок хоче змінити свої показання, які він надав суду, що може свідчити про вплив на нього", – звертає увагу ЦПК.

ВАКС не може перейти до допиту обвинувачених вже друге засідання поспіль через те, що захист просить додатково дослідити інші докази. Суд звернув увагу на можливе затягування розгляду стороною захисту, говориться у публікації.

Наступне засідання суд призначив за місяць – на 4 листопада.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а його дружину – у пособництві у незаконному збагаченні.

За версією обвинувачення, очільник АМКУ не задекларував 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, зареєстровані на родичів його дружини.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.