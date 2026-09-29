Детективи НАБУ знайшли суддю-хабарника, який переховувався три роки

Правоохоронці розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У травні 2018 року його викрили на вимаганні 30 тис. дол. хабаря та отриманні частини цієї суми. За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі, заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років і конфіскував усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Андрій Леонов не з'явився. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність вироку суду першої інстанції.

15 вересня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

"За результатами проведення низки оперативно-розшукових заходів детективи НАБУ встановили місце перебування засудженого та затримали його", – говориться у повідомленні.

"Щоб залишатися непомітним, він переховувався у таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт. В окремих випадках він навіть одягав форму Національної поліції України", – розповіли у НАБУ.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох учасників організованої групи, які входили до міжнародної схеми незаконного заволодіння дорогими автомобілями у країнах ЄС.