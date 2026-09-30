Укрзалізниця купить сім ялинок до свят: скільки заплатить

Укрзалізниця оголосила аукціон: купить сім ялинок, які до Дня Святого Миколая та Різдва встановить на п'яти вокзалах — у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Свята мають бути за розкладом: шукаємо партнерів для прикрашання різдвяних ялинок на найбільших вокзалах України", – говориться у повідомленні.

"До Дня Святого Миколая та Різдва готуємо вокзали до свят і шукаємо партнерів, які допоможуть створити різдвяну атмосферу для пасажирів. Укрзалізниця шукає партнера, з яким прикрасить сім ялинок на п'яти вокзалах — у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові", – повідомив залізничний оператор.

Партнера буде обрано через систему Prozorro.Продажі.

На Центральному вокзалі станції "Київ-Пасажирський" встановлять штучну ялинку висотою 12 м, на Південному вокзалі — штучну ялинку висотою 4 м.

Центральний вокзал Львова прикрасить жива ялинка висотою 22 м, приміський вокзал Львова — жива ялинка висотою 10 м.

На вокзалах "Дніпро-Головний" та "Одеса-Головна" планують встановити штучні ялинки висотою 5 м, на вокзалі "Харків-Пасажирський" — висотою 3 м

Пропозиції приймаються до 20:00 6 жовтня, сам аукціон відбудеться 7 жовтня о 11:55. Стартова ціна — 821 649,88 грн без ПДВ.

"Запрошуємо зацікавлених учасників долучитися до створення різдвяної атмосфери на українських вокзалах. Нехай наші ялинки принесуть пасажирам трохи тепла, світла і свята", – говориться у Телеграм-каналі Укрзалізниці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1-го вересня працівникам Укрзалізниці на 10–15% підвищать зарплати, більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників.