Укрзалізниця буде пересаджувати пасажирів на автобуси у двох областях
Мінвідновлення, обласні військові адміністрації та Укрзалізниця запустили спільний пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус" на визначених прифронтових ділянках.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.
Поки що програма працює тільки у двох пунктах призначення – в Лозовій на Харківщині та в Сумах.
Якщо через загрози російських атак поїзд УЗ не зможе доїхати до цих призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами.
Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть загрози.
Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожих атак потяги УЗ часто відстають від графіка. Зокрема це пов'язано з евакуаціями пасажирів, оскільки росіяни систематично б'ють по потягах.
Зокрема 30 вересня затримки потягів сягали до 13 годин.