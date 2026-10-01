Укрзалізниця буде пересаджувати пасажирів на автобуси у двох областях

У двох областях пасажирів УЗ зможуть пересаджувати на автобуси

Мінвідновлення, обласні військові адміністрації та Укрзалізниця запустили спільний пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус" на визначених прифронтових ділянках.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Поки що програма працює тільки у двох пунктах призначення – в Лозовій на Харківщині та в Сумах.

Якщо через загрози російських атак поїзд УЗ не зможе доїхати до цих призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами.

Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть загрози.

Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих атак потяги УЗ часто відстають від графіка. Зокрема це пов'язано з евакуаціями пасажирів, оскільки росіяни систематично б'ють по потягах.

Зокрема 30 вересня затримки потягів сягали до 13 годин.