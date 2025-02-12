Temu та Shein втрачають покупців у США через політику Трампа

Продажі китайських онлайн-гігантів Temu і Shein різко впали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про скасування безмитного режиму для невеликих посилок із Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у період з 5 по 9 лютого продажі Shein у США скоротилися на 16–41%, а Temu – на 32%. Хоча це падіння поки що не перевищує традиційного післяріздвяного спаду витрат на цих платформах, воно змінило тенденцію до зростання, що спостерігалася наприкінці січня.

У виданні повідомляють, що хоча рішення Трампа ще не набуло чинності, покупці, ймовірно, побоюються додаткових зборів.

Нові правила скасовують звільнення від мит для посилок вартістю до 800 дол, що стосується більшості замовлень Shein і Temu. Ситуація вже викликала плутанину: Поштова служба США спершу оголосила про припинення приймання посилок із Китаю та Гонконгу, але швидко змінила свою позицію.

Тим часом Temu і Shein намагаються мінімізувати наслідки. Shein пропонує постачальникам перенести виробництво до В'єтнаму, а Temu змінює підхід до управління своїм ланцюгом постачання.

За оцінками Nomura Holdings Inc., лише минулого року Temu і Shein відправили до США товарів на 46 млрд дол, скориставшись "діркою" в митних правилах.

Нагадаємо:

Перші постріли в новій торговельній війні між США і Китаєм показали, що Сі Цзіньпін цього разу діє обережніше, ніж під час першого терміну Дональда Трампа, оскільки Китай у більш невигідному торговому становищі.

Поштова служба США заявила, що прийматиме посилки з Китаю та Гонконгу, зробивши крок назад після того, як президент Дональд Трамп скасував торгівельне положення, яке використовувалося ритейлерами, включаючи Temu, Shein і Amazon, для безмитної доставки недорогих посилок до США.