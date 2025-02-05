США припиняють блокаду посилок з Китаю та Гонконгу

Поштова служба США заявила, що прийматиме посилки з Китаю та Гонконгу, зробивши крок назад після того, як президент Дональд Трамп скасував торгівельне положення, яке використовувалося ритейлерами, включаючи Temu, Shein і Amazon, для безмитної доставки недорогих посилок до США.

Про це пише Reuters.

"USPS і Митна та прикордонна служби тісно співпрацюють над впровадженням ефективного механізму стягнення нових китайських мит, щоб забезпечити найменші перебої в доставці посилок", - йдеться в заяві.

Адміністрація Трампа запровадила додатковий 10% тариф на китайські товари і закрила виняток "de minimis", який дозволяв американським покупцям уникати сплати тарифів за відправлення з Китаю вартістю менш як 800 доларів.

Наразі посилки "de minimis" консолідуються, щоб митниця могла розмитнити сотні або тисячі відправлень одночасно, але тепер вони вимагатимуть індивідуального оформлення, що значно збільшить навантаження на поштові служби, брокерів і митних агентів.

Нагадаємо:

Поштова служба США (USPS) оголосила про тимчасове припинення прийому посилок із Китаю та Гонконгу після того, як президент Дональд Трамп цього тижня скасував торговельну пільгу, якою користувалися роздрібні компанії, такі як Temu і Shein, для безмитного відправлення малих посилок у США.