Temu и Shein теряют покупателей в США из-за политики Трампа

Продажи китайских онлайн-гигантов Temu и Shein резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене беспошлинного режима для небольших посылок из Китая.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в период с 5 по 9 февраля продажи Shein в США сократились на 16-41%, а Temu - на 32%. Хотя это падение пока не превышает традиционного послерождественского спада расходов на этих платформах, оно изменило тенденцию к росту, наблюдавшуюся в конце января.

В издании сообщают, что хотя решение Трампа еще не вступило в силу, покупатели, вероятно, опасаются дополнительных сборов.

Новые правила отменяют освобождение от пошлин для посылок стоимостью до 800 долл, что касается большинства заказов Shein и Temu. Ситуация уже вызвала путаницу: Почтовая служба США сначала объявила о прекращении приема посылок из Китая и Гонконга, но быстро изменила свою позицию.

Тем временем Temu и Shein пытаются минимизировать последствия. Shein предлагает поставщикам перенести производство во Вьетнам, а Temu меняет подход к управлению своей цепочкой поставок.

По оценкам Nomura Holdings Inc., только в прошлом году Temu и Shein отправили в США товаров на 46 млрд долл, воспользовавшись "дырой" в таможенных правилах.

Напомним:

Первые выстрелы в новой торговой войне между США и Китаем показали, что Си Цзиньпин на этот раз действует осторожнее, чем во время первого срока Дональда Трампа, поскольку Китай в более невыгодном торговом положении.

Почтовая служба США заявила, что будет принимать посылки из Китая и Гонконга, сделав шаг назад после того, как президент Дональд Трамп отменил торговое положение, которое использовалось ритейлерами, включая Temu, Shein и Amazon, для беспошлинной доставки недорогих посылок в США.