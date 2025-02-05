Торгова війна між Китаєм і США: хто може постраждати більше

Перші постріли в новій торговельній війні між США і Китаєм показали, що Сі Цзіньпін цього разу діє обережніше, ніж під час першого терміну Дональда Трампа, оскільки Китай у більш невигідному торговому становищі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Щойно Трамп надав Канаді та Мексиці відстрочку, його 10% мита на китайські товари набули чинності. Майже миттєво Пекін оголосив про введення додаткових мит на 80 американських товарів (з набранням чинності 10 лютого), відкрив розслідування щодо Google, посилив експортний контроль на критично важливі мінерали і додав дві американські компанії до свого "чорного списку ненадійних суб'єктів".

Швидка, але зважена відповідь Китаю свідчить, що Пекін засвоїв урок після першої торгової війни з Трампом, коли відповідав симетричними митами.

Цього разу Сі запровадив мита лише на американські товари вартістю $14 млрд - це лише мала частина від обсягу, який обклав митами Трамп. Натомість Китай вдався до інших заходів, демонструючи готовність завдати болючіших ударів по американських компаніях за необхідності.

Ця стратегія відображає як успіх Сі в диверсифікації імпорту з інших країн після першого терміну Трампа, так і більш складну економічну ситуацію в самій КНР.

Китайська економіка наразі значною мірою залежить від виробництва та експорту, оскільки влада намагається зменшити залежність від перегрітого ринку нерухомості та одночасно бореться з дефляційним тиском.

На думку Ларрі Ху, глави відділу аналізу китайської економіки в Macquarie Group Ltd., Пекін діє стримано, оскільки може більше втратити через величезний торговельний дисбаланс зі США.

"Повномасштабна тарифна війна не вигідна Китаю", - зазначає експерт. "Швидше за все, Китай реагуватиме на нові мита, зосереджуючись на внутрішніх економічних стимулах".

Обачний підхід Сі Цзіньпіна допоміг уникнути паніки на фінансових ринках, які різко коливалися останніми днями через змінну риторику Трампа щодо тарифів.

Індекс китайських компаній Hang Seng China Enterprises, які торгуються в Гонконзі, виріс на 3,5% у вівторок, тоді як офшорний юань залишився майже без змін після ранкових втрат.

Тепер головне питання - чи зможуть лідери двох найбільших економік світу швидко дійти згоди.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про введення додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у рамках торговельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає розмовляти з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спробувати залагодити нову торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.