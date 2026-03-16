Танкер з неіранською нафтою зумів пройти через протоку Ормуз – ЗМІ

Танкер, завантажений сирою нафтою пройшов через протоку Ормуз і прямує до Пакистану.

Про це пише Bloomberg.

Танкер Karachi з нафтою пройшов через протоку Ормуз і прямує до Пакистану. Лише невелика кількість суден залишила Перську затоку з початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, говориться у публікації.

Karachi, контрольований Національною судноплавною корпорацією Пакистану, здійснив небезпечну подорож протягом неділі, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

До ранку понеділка танкер під прапором Пакистану був помічений у водах біля Оманського Сохара. Корабель вийшов з Фуджейри в Об'єднаних Арабських Еміратах минулого місяця і за кілька днів забрав вантаж з Перської затоки.

За даними MarineTraffic, це перший неіранський вантаж, який пройшов через протоку Ормуз з увімкненим AIS.

Karachi, що транспортує нафту з Абу-Дабі, пройшов через вузьке місце, транслюючи свій AIS сигнал, що свідчить про те, що деякі вантажі можуть отримувати узгоджений безпечний прохід, зазначають аналітики.

Транзит відбувається після кількох тижнів значно зменшеного руху через стратегічну водну артерію.

Загалом більше 20 танкерів вийшли з Перської затоки.

Раніше новий верховний лідер Ірану аятола Мохтаба Хаменеї у першому зверненні заявив, що закриття протоки Ормуз слід продовжувати для тиску на США та Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що Іран ніби то дозволить танкерам під прапором Індії пройти через Ормузьку протоку, через яку проходить 40% імпорту нафти в Індію.

Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Раніше супертанкер із двома мільйонами барелів іранської нафти на борту пройшов через Ормузьку протоку. Танкер Cuma під прапором Гаяни, внесений до санкційного списку США.