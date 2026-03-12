Іран нібито дозволив індійським кораблям проходити Ормузьку протоку – Reuters

Іран ніби то дозволить танкерам під прапором Індії пройти через Ормузьку протоку, через яку проходить 40% імпорту нафти в Індію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Агенство зазначає, що про дозвіл на прохід через Ормуз повідомило індійське джерело, хоча іранське джерело, яке знаходиться за межами країни, заперечило досягнення такої угоди.

У середу в протоці було атаковано тайське судно, що прямувало до порту Кандла на заході Індії, що викликало різку критику з боку Нью-Делі.

"Індія засуджує той факт, що комерційне судноплавство стає мішенню військових атак у триваючому конфлікті в Західній Азії", — заявило міністерство закордонних справ пізно в середу 11 березня.

Іран атакував щонайменше 16 суден у протоці з моменту початку війни Ізраїлю та США проти цієї країни наприкінці лютого.

Міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар на початку цього тижня провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Сеєдом Аббасом Арагчі, під час якої, згідно з іранським повідомленням про цю розмову, вони обговорили, серед інших питань, безпеку морського судноплавства через протоку.

Майже повне закриття маршруту змусило Індію, третього у світі споживача нафти, шукати альтернативні варіанти, наприклад, збільшити обсяги закупівель у Росії.

Нагадаємо:

Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.