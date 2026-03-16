Єгипет втратив 10 мільярдів доларів через падіння трафіку у Суецькому каналі

Єгипет втратив близько 10 млрд доларів доходів від Суецького каналу на тлі кризи у регіоні, які порушили судноплавство і відлякали багатьох судновласників.

Про це пише ЦТС.

Президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що країна втратила "приблизно 10 млрд доларів доходів Суецького каналу, що еквівалентно 500 млрд єгипетських фунтів".

3-го березня глава адміністрації Суецького каналу Осама Рабіє заявив, що рух суден через канал "здійснюється нормально в обох напрямках", а навігаційні послуги надаються цілодобово.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на 2024/2025 фінансовий рік прогнозував доходи Суецького каналу в розмірі 3,6 млрд доларів, що на 45% менше від показників 2023/2024 фінансового року (6,6 млрд доларів).

У свою чергу влада Єгипту повідомляла, що доходи каналу в 2024 році скоротилися більш ніж на 60% порівняно з 2023 роком.

У фінансовому році 2022/23 доходи каналу становили 9,4 млрд доларів проти 7 млрд доларів роком раніше, а за підсумками 2023 року очікувалися на рівні 10,3 млрд доларів.

Раніше A.P. Moller – Maersk та Hapag-Lloyd, вперше за понад два роки заявили про свої структурні кроки назад до Червоного моря.

Тим часом інші, такі як CMA CGM, передумали вертатись до регіону, вирішивши знову змінити маршрути рейсів навколо мису Доброї Надії, що нагадує про те, що рівень безпеки судноплавства залишається низьким.

Криза в Червоному морі розпочалася в листопаді 2023 року, коли сили хуситів захопили транспортний засіб Galaxy Leader. Відтоді понад 100 торгових суден стали цілями. Чотири судна були потоплені, одне захоплене, а щонайменше вісім моряків загинули.

Раніше повідомлялося, що найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вивчає можливість постачання більшої кількості вантажів до Янбу, порту на Червоному морі, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою.

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" у районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден. Асоціація власників танкерів Intertanko попередила своїх членів, що "очікується, що хусити можуть відповісти і відновити атаки на судна.