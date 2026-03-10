Супертанкер з іранською нафтою "проскочив" крізь Ормузьку протоку

Супертанкер із двома мільйонами барелів іранської нафти на борту за минулу добу пройшов через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними сервісів відстеження суден, це поповнило щонайменше п'ять інших суден, які з 28 лютого перевозили нафту до Азії.

Ормузька протока помічена на карті. Зверху - Іран, знизу Арабські емірати та анклав Оману Фото: Getty Images

Аналіз Lloyd's List Intelligence та Kpler показав, що танкер Cuma під прапором Гаяни, внесений до санкційного списку США, пройшов протоку 9 березня, а пунктом призначення було вказано Китай.

За оцінками, щонайменше 11 млн барелів сирої нафти, не враховуючи цю останню партію, вже покинули Іран відтоді, як 28 лютого почалися удари США та Ізраїлю по Ірану.

Нагадаємо:

У портах та акваторії Перської затоки накопичилося понад 270 тисяч TEU з товарами вартістю десять мільярдів доларів після того, як найбільші перевізники призупинили прийом вантажів через бойові дії у регіоні.