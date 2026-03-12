Новий лідер Ірану заявив, що протока Ормуз залишатиметься перекритою

Новий верховний лідер Ірану аятола Мохтаба Хаменеї у першому зверненні заявив, що закриття протоки Ормуз слід продовжувати для тиску на США та Ізраїль.

Про це повідомляє The National News.

Іран оприлюднив "перше звернення" від свого нового верховного лідера аятоли Мохтаби Хаменеї.

Хаменеї заявив, що закриття протоки Ормуз слід продовжувати як інструмент тиску на США та Ізраїль.

"Усі бази США повинні бути негайно закриті в регіоні, і ці бази будуть атаковані," сказав Хаменеї у заяві, яка була прочитана в ефірі державного телебачення.

Він заявив, що Іран "неминуче продовжить" атаки на бази США в регіоні.

Хаменеї не з'являвся на публіці з моменту, коли його обрали наступником його вбитого батька аятоли Алі Хаменеї три дні тому, що викликало спекуляції щодо його здоров'я та місцезнаходження, зазначає The National News.

Хаменеї наголосив, що Іран хоче мати теплі та конструктивні відносини з сусідніми країнами.

"Однак ворог поступово встановлював військові та фінансові бази в деяких з цих країн протягом багатьох років, щоб забезпечити свою домінуючу позицію в регіоні," – заявив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Іран ніби то дозволить танкерам під прапором Індії пройти через Ормузьку протоку, через яку проходить 40% імпорту нафти в Індію.

Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.