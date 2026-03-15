Нафта може злетіти ще вище через удари США по Ірану

Ціни на нафту можуть продовжити зростання на відкритті торгів у понеділок, оскільки війна США та Ізраїлю проти Ірану поставила під загрозу нафтову інфраструктуру та залишила Ормузьку протоку закритою на тлі найбільшого у світі збою в постачанні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харк, що викликало з боку Тегерана зухвалу відповідь із погрозою подальшої відплати.

Ф'ючерси на Brent і американську нафту West Texas Intermediate вже різко зросли та стривожили світові фінансові ринки.

Обидва контракти цього місяця підскочили більш ніж на 40% до найвищих рівнів із 2022 року після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спонукали Тегеран зупинити судноплавство через Ормузьку протоку — ключове вузьке місце, через яке проходить п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею, Британію та інші країни направити військові кораблі для захисту цього стратегічного проходу.

У суботу Сполучені Штати завдали ударів по військових цілях на острові Харк, після чого Іран швидко відповів атаками безпілотників на ключовий нафтовий термінал в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Це означає ескалацію конфлікту", — заявили аналітики JP Morgan на чолі з Наташею Каневою.

"До цього часу нафтова інфраструктура регіону переважно залишалася неушкодженою".

Окрім Фуджейри в Об'єднаних Арабських Еміратах, до критично важливих і дуже вразливих енергетичних вузлів у Перській затоці аналітики також віднесли експортний термінал Рас-Танура та нафтопереробні потужності Абкайк у Саудівській Аравії.

Трамп попередив про можливі нові удари по іранському нафтовому терміналу на острові Харк і закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.