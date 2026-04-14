Танкер, який знаходиться під санкціями США, пройшов Ормуз – ЗМІ

Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Танкер "Rich Starry" вийшов із Ормузької протоки в Оманську затоку, тим самим випробовуючи морську блокаду президента Дональда Трампа, говориться у публікації.

Цей танкер середньої місткості, раніше відомий як "Full Star", у 2023 році був внесений Вашингтоном до чорного списку. Він допомагав Тегерану обходити енергетичні санкції, зазначає Bloomberg.

Наразі невідомо, чи судно заходить до іранських портів перед транзитом і чи йде воно з вантажем.

Bloomberg пише, що це вже друга спроба – судно вже мало намір вийти з протоки, але потім повернулося. Потім танкер відновив рух через кілька годин і повернуло у східний бік Ормузу.

Спочатку судно "Rich Starry" сигналізувало, що його власник та екіпаж — китайці. Це типовий запобіжний захід для суден, які перетинають протоку в умовах нинішнього конфлікту в Перській затоці, зазначає агентство.

За даними систем відстеження суден, наразі танкер вказав як пункт призначення оманський порт.

"Судновласники, торговці енергоносіями та інвестори на фінансових ринках уважно стежили за його маршрутом через Ормуз, намагаючись зрозуміти, як США намагаються чинити тиск на Тегеран і обмежити його доходи від нафти, і як це працюватиме на практиці", – говориться у повідомленні.

Ринок цікавить, які заходи примусу можуть застосовувати американські військові кораблі, зазначає Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість: морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Ціна на нафту впала нижче 100 доларів за барель, а азійські фондові індекси зросли на тлі новин про продовження переговорів між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

13 квітня світові ціни на нафту зросли на 7% і перевищили 100 доларів за барель на тлі підготовки Військово-морських сил США до блокування руху суден через Ормузьку протоку.

Раніше американський президент Дональд Трамп після провалу переговорів з Іраном заявив, що ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.