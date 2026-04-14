Блокада США Ормузької протоки: морський трафік різко скоротився

Блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість: морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Блокада іранських портів та прибережних районів з боку США може ще більше загострити напруженість на тлі світової енергетичної кризи. У понеділок обсяги судноплавства через Ормузьку протоку знову різко скоротилися після зростання у неділю", – говориться у повідомленні.

Іран заявив, що обмеження з боку США є незаконними та є "актом піратства", і погрожував портам у регіоні у разі, якщо його власні об'єкти стануть мішенню. У Тегерані запевняють, що засоби для протидії будь-якому ембарго є.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран звернувся до його адміністрації з приводу мирних переговорів, висловивши бажання досягти угоди.

Особи, обізнані з ситуацією, повідомили, що обидві країни обговорюють проведення чергового раунду переговорів віч-на-віч до закінчення терміну чинного перемир'я наступного тижня, пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що наразі сторони в основному дотримуються крихкого перемир'я, за винятком ударів у Лівані. Ізраїль та підтримувана Іраном "Хезболла" продовжують обмінюватися ударами через кордон.

Тим часом The Guardian зазначає, що блокада США перетворює шеститижневий конфлікт між американо-ізраїльською коаліцією та Іраном на "випробування на економічну витривалість".

Центральне командування США повідомило, що вона розпочнеться в понеділок о 17:30 за іранським часом і поширюватиметься на будь-які судна, що заходять у іранські порти або прибережні райони чи виходять з них, тоді як судна, що користуються и портами інших країн, рухатимуться без перешкод.

Трамп заявив, що в неділю 34 судна пройшли через Ормузьку протоку, ворота до Перської затоки.

Нагадаємо:

Ціна на нафту впала нижче 100 доларів за барель, а азійські фондові індекси зросли на тлі новин про продовження переговорів між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

13 квітня світові ціни на нафту зросли на 7% і перевищили 100 доларів за барель на тлі підготовки Військово-морських сил США до блокування руху суден через Ормузьку протоку.

Раніше американський президент Дональд Трамп після провалу переговорів з Іраном заявив, що ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.