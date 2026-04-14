Ціна на нафту знову впала нижче 100 доларів на тлі надії на мир в Ірані

Ціна на нафту впала нижче 100 доларів за барель, а азійські фондові індекси зросли на тлі новин про продовження переговорів між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, та американської марки WTI вранці на азіатських торгах знизилася на 2% до приблизно 97 доларів за барель.

Японський індекс Nikkei 225, в якому переважають експортери, зріс на 2,2%, південнокорейський Kospi 200 — на 3,3%, а загальний фондовий індекс Тайваню — на 1,7%.

Індекс S&P 500 закрився в понеділок на 1% вище, відігравши всі свої втрати з початку війни.

Нагадаємо:

13 квітня світові ціни на нафту зросли на 7% і перевищили 100 доларів за барель на тлі підготовки Військово-морських сил США до блокування руху суден через Ормузьку протоку.