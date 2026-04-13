Нафта подорожчала на 7% через обіцянку Трампа блокувати Ормуз

Українська правда

Світові ціни на нафту зросли на 7% і перевищили 100 доларів за барель на тлі підготовки Військово-морських сил США до блокування руху суден через Ормузьку протоку.

Джерело: Reuters

Деталі: Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,05% і досягли 101,91 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 7,86% – до 104,16 долара за барель.

Стрибок цін відбувся після провалу переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади та визнав, що ціни на пальне можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

"Ринок зараз здебільшого повернувся до умов, що передували припиненню вогню, за винятком того, що тепер США заблокують ще до 2 мільйонів барелів нафти на день, що пов'язані з Іраном і проходять через Ормузьку протоку", – заявив керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що блокада розпочнеться в понеділок о 17:00 за київським часом. Обмеження застосовуватимуться до кораблів усіх країн, які заходять до іранських портів або виходять з них. При цьому американські військові не перешкоджатимуть транзиту суден до портів інших держав.

Корпус вартових ісламської революції Ірану попередив, що наближення іноземних військових кораблів до Ормузької протоки розцінюватиметься як порушення перемир'я та зустріне жорстку й рішучу реакцію.

Згідно з даними компанії LSEG, зараз більшість нафтових танкерів намагаються оминати Ормузьку протоку.

Водночас Саудівська Аравія повідомила 12 квітня про відновлення повноцінного перекачування нафти трубопроводом "Схід-Захід" обсягом близько 7 мільйонів барелів на добу після усунення пошкоджень енергетичної інфраструктури від нещодавніх іранських атак.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп після провалу переговорів з Іраном заявив, що ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.

Напередодні іранська делегація на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом-Багером Галібафом прибула до столиці Пакистану Ісламабада для проведення переговорів зі США. Американську групу перемовників очолив віцепрезидент Джей Ді Венс.