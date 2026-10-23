Танкер із дизелем для Трампа вирушив до США – Reuters

Танкер із 40 тис тонн російського дизельного палива вирушив до Нью-Йорка: очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.

Про це пише Reuters.

"Згідно з даними LSEG, опублікованими в п'ятницю, танкер під прапором Мальти, що перевозить 40 000 метричних тонн російського дизельного палива, прямує до Нью-Йорка після укладення угоди з президентом США Дональдом Трампом", – говориться у публікації.

Агентство повідомляє, що 22 жовтня у російському балтійському порту Приморськ на танкер "Agioi Fanendes" було завантажено 40 тис тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки. Очікується, що судно прибуде до Сполучених Штатів 7 листопада.

Трамп вжив низку заходів, сподіваючись знизити ціни на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США 3 листопада, зокрема скасував частину нового закону про санкції проти Росії, нагадує Reuters.

Він погрожував Європі забороною на експорт дизельного палива з США, якщо країни не виділять більше палива зі своїх надзвичайних резервів.

Росія погодилася скасувати самостійно введену заборону на експорт дизельного палива та постачати його на світові ринки, зокрема до США, після укладення угоди між російським лідером Володимиром Путіним та Трампом.

9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 тис тонн, або 2,25 мільйона барелів, а в листопаді — ще 500 тис тонн і "відразу після цього" — мільйон тонн.

До кінця року Росія зможе збільшити експорт дизельного палива до 3–3,5 млн тонн на місяць — це звичайний обсяг експорту цього палива для країни, — заявив минулого тижня віце-прем'єр-міністр Олександр Новак.

Минулого тижня в російському балтійському порту Приморськ було завантажено партії дизельного палива на експорт, однак їхні кінцеві пункти призначення залишаються нез'ясованими: згідно з даними LSEG щодо судноплавства, більшість суден вказують Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд.

З моменту вступу в силу у лютому 2023 року повного ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів у зв'язку з війною в Україні Росія експортувала дизельне паливо переважно до Бразилії та Туреччини, а також до деяких африканських країн, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше віцепрем'єр-міністр РФ Алєксандр Новак заявив, що перший танкер із дизельним пальним вирушить до Сполучних Штатів у четвер, 22 жовтня.

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.

США споживають близько чотирьох мільйонів барелів дизельного палива на добу, тож пального, яке відправляє танкером Росія, покриє менше ніж дві години американського споживання, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.