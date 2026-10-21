Росія відправляє перший танкер із дизелем до США

РФ оголосила про відправлення першого танкера з дизелем до США

РФ відправить перший танкер із дизельним пальним до Сполучних Штатів у четвер, 22 жовтня.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак.

Він додав, що водотоннажність цього танкера становитиме 40 тис. тонн. Новак запевняє, що слідом за цим вантажем підуть наступні партії.

Добове споживання дизелю в США досягає 554 тисяч тонн, згідно з даними S&P Global Energy, які цитує CBS.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.