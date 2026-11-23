В Україні знизилися ціни на пальне

Станом на ранок понеділка середня ціна бензину А-95 зменшилася на 2,24 грн/л, до 84,23 грн/л, а дизпального – на 1,64 грн/л, до 99,01 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу НафтоРинку.

БРСМ-Нафта знизила ціну А-95 на 3 грн/л, до 80,99 грн/л. Ціна на дизпальне в мережі не змінилася.

AMIC зменшила ціни бензину А-95 та дизпального на 2 грн/л, до 82,90 і 97,90 грн/л відповідно.

UKRNAFTA знизила ціни А-95 та А-92 на 5 грн/л, до 79,90 та 77,90 грн/л відповідно. Дизпальне в мережі подешевшало на 3 грн/л, до 96,90 грн/л.

В Україні знизилися ціни на пальне Інфогарфіка: НафтоРинок

OKKO та WOG продають А-95 по 87,90 грн/л, дизпальне по 101,90 грн/л. В OKKO бензин подешевшав на гривню, а дизель – на 2 грн/л. У WOG – на 2 грн/л і гривню відповідно.

Автогаз в OKKO також знизився в ціні на гривню, до 63,90 грн/л.

UPG зменшила ціну А-95 на гривню, до 82,90 грн/л. Дизпальне в мережі здешевшало на 1–2,08 грн/л, до 95,78–97,44 грн/л залежно від регіону.

SOCAR знизила ціни А-95 та дизпального на гривню, до 89,90 і 104 грн/л відповідно.

У Києві та області KLO знизила ціни А-95 та А-92 на 1,50 грн/л, до 86,40 та 80,50 грн/л. Дизпальне подешевшало на гривню, до 98,90 грн/л.

У Дніпрі VostokGaz зменшила ціну А-95 на 6 грн/л, до 79,99 грн/л.

Нагадаємо:

Ціни на нафту на початку торгів у понеділок знизилися на 0,61-0,66%. Упродовж попереднього тижня нафта також здешевшала на 4-5%.