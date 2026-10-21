Поки РФ доставить 40 тисяч дизелю, США експортують 4 мільйони власного – Власюк

США споживають близько чотирьох мільйонів барелів дизельного палива на добу, тож пального, яке відправляє танкером Росія, покриє менше ніж дві години американського споживання.

Про це у Facebook написав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Завтра до США вирушає перший танкер із 40 тис. т російського дизеля. Давайте порахуємо. 40 тис. т — це приблизно 300 тис. барелів", – зазначив він, посилаючись на дані US Energy Information Administration (EIA) за вересень–жовтень.

"США споживають близько 4 млн барелів дизельного палива на добу. Тобто весь цей танкер покриває менше ніж 2 години американського споживання", – написав Власюк.

Водночас самі США експортують близько 1,5 млн барелів дизеля на добу, тож танкер дорівнює 4,5 години американського експорту.

"Дорога з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5–3 тижні. Поки танкер дійде, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн т власного дизеля. Це у сто разів більше, ніж він привезе", – зазначив уповноважений президента.

Отже, один із найбільших у світі експортерів дизеля купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту, резюмував він.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Росія відправить перший танкер із дизельним пальним до Сполучних Штатів у четвер, 22 жовтня.

9 жовтня президент США Дрнальд Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.