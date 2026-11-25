Бензин на українських АЗС за останні декілька тижнів подешевшав в середньому на 8 гривень за літр, впродовж найближчих 10 днів можливе зниження цін ще на 6-7 гривень на літрі.

Про це розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі ЕП.

Однією з головних причин Куюн назвав ситуацію на світовому ринку. Війна на Близькому Сході поставила під загрозу постачання нафтопродуктів з регіону, тому виник дефіцит і світові ціни на нафту зросли.

Але згодом ринок почав адаптуватися. Постачання поступово відновлювалися, обсяги експорту з Перської затоки зростали, а побоювання щодо глобального дефіциту слабшали.

Також через високі ціни зменшилось споживання пального. Скорочення споживання у світі може становити 5–10%, що також тисне на ціни на нафтопродукти.

Ця тенденція поширилась і на Україну. За словами Куюна, ціна пального на зовнішньому ринку від пікових значень знизилася приблизно на чверть за місяць. А українські АЗС поступово переносять це здешевлення на стели.

Експерт каже, що процес зниження цін на паливо в Україні не може реагувати швидко на зниження світових цін на нафту, адже Україна експортує не нафту, а вже готові нафтопродукти.

"По пальному ціна впала на 30%. На піку вона була 1500 доларів за тонну, а зараз вона 1150. Тобто можна сказати про зниження цін на 350 доларів. Ціна впала на 20-25%, але за місяць, а не за тиждень", – пояснив Куюн.

Також важливим є нюанс, як АЗС закуповують пальне. Приблизно 30% українського ринку займають невеликі оператори. Вони не мають великих запасів і часто купують пальне фактично день у день.

У жовтні, коли на ринку бракувало пального, такі мережі були змушені закуповувати його за дуже високими гуртовими цінами. Тепер ситуація протилежна: постачання нормалізувалося, а купувати можна вже значно дешевше. Тому невеликі мережі швидше знижують ціни, намагаючись повернути клієнтів.

Знижувати ціну на бензин почали всі мережі АЗС, в деяких випадках ціна на нього знизилась на 13 гривень починаючи з 4 листопада.

"В цілому по ринку от за останні три тижні ціна впала на, майже на 8 грн на бензин, на дизель. І саме головне, що це не кінець, тобто є ще потенціал падіння десь на 6-7 грн. Але ціни знижуватимуться поступово, протягом найближчих 7-10 днів", – додав експерт.

Нагадаємо:

Станом на ранок понеділка 23 листопада середня ціна бензину А-95 зменшилася на 2,24 грн/л, до 84,23 грн/л, а дизпального – на 1,64 грн/л, до 99,01 грн/л.