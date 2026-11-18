На Чернігівщині виявили нелегальний нафтопереробний мінізавод, де виготовляли бензин і дизельне пальне, під час обшуків вилучено нафтопродукти, обладнання та транспорт на 42 мільйона гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

"Припинено діяльність нелегального нафтопереробного мінізаводу, де без ліцензії виготовляли бензин і дизельне пальне для продажу в кількох регіонах України. Під час обшуків вилучено нафтопродукти, обладнання та транспорт загальною вартістю близько 42 млн грн", – говориться у повідомленні.

Незаконну діяльність викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено, що група осіб налагодила повний цикл незаконного виробництва нафтопродуктів: від постачання сировини та її переробки до реалізації готового пального. Потужності заводу дозволяли переробляти близько 30 тонн сирої нафти на добу. Діяльність здійснювали без відповідної ліцензії та необхідних дозвільних документів.

Нафтопродукти зберігали у резервуарах, перевозили вантажівками з цистернами та продавали через мережу підприємств у Чернігівській, Київській та Полтавській областях. Фактичні обсяги виробництва й продажу належним чином не відображали у бухгалтерській і податковій звітності.

"Частина виготовленого пального не відповідала вимогам якості. Через посередників його постачали на АЗС, де ним, зокрема, заправляли транспорт, залучений до забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури", – зазначили у БЕБ.

Під час 11 обшуків на виробничих потужностях, у місцях зберігання нафтопродуктів та транспорті вилучено установку первинної переробки нафти, 28 резервуарів, близько 59 тонн рідини з ознаками нафти, 59 тис. літрів рідини з характерним запахом дизельного пального, 57 тис. літрів рідини з ознаками некондиційного бензину та 60 тис. літрів хімічної рідини.

Також вилучено два вантажні автомобілі з цистернами, документацію та чорнові записи щодо виробництва й реалізації нафтопродуктів.

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